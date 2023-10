Joi, 5 octombrie, elevii nu fac ore. Care e motivul? Un ordin de ministru privind structura anului școlar actual și contractul colectiv de munca la nivel de invațamant prevad ca in data de 5 octombrie nu se organizeaza cursuri. Școlarii au de ce sa se bucure. Fericire mare pentru elevi și profesori – inca o zi libera pentru ei! In data de 5 octombrie nu se țin cursuri, fiindca este Ziua Internaționala a Educației. Articolul 3 al Ordinului privind structura anului școlar 2023-2024 prevede ca „In ziua de 5 octombrie – Ziua Internaționala a Educației și in zilele nelucratoare / de sarbatoare legala prevazute de lege și de contractul colectiv de munca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 5 octombrie 2023, nu se vor organiza cursuri pentru elevi, potrivit ordinului privind structura anului școlar actual și contractului colectiv de invațamant. „In ziua de 5 octombrie – Ziua Internaționala a Educației și in zilele nelucratoare/de sarbatoare legala prevazute de lege și de contractul…

- Zi libera pentru profesorii și elevii romani, de Ziua Educației: NU se vor face cursuri, iar copiii se vor intoarce vineri in banci Zi libera pentru profesorii și elevii romani, de Ziua Educației: NU se vor face cursuri, iar copiii se vor intoarce vineri in banci In ziua de 5 octombrie nu se vor organiza…

- Conform ordinului privind structura anului școlar actual și contractului colectiv de munca la nivel de invațamant, in data de 5 octombrie nu se organizeaza cursuri. „In ziua de 5 octombrie – Ziua Internaționala a Educației și in zilele nelucratoare / de sarbatoare legala prevazute de lege…

- Articolul 3 al Ordinului privind structura anului școlar 2023-2024 prevede ca “In ziua de 5 octombrie – Ziua Internaționala a Educației și in zilele nelucratoare / de sarbatoare legala prevazute de lege și de contractul colectiv de munca aplicabil nu se organizeaza cursuri”.Aceeași zi este prevazuta…

- Ziua Internaționala a Educației, sarbatorita in fiecare an pe 5 octombrie, va fi anul acesta intr-o zi de joi. Conform ordinului privind structura anului școlar actual și contractului colectiv de munca la nivel de invațamant, pe 5 octombrie nu se organizeaza cursuri, scrie Edupedu.ro . Articolul 3…

- Asigurarea facultativa pentru locuința ofera un nivel suplimentar de protecție fața de cea obligatorie PAD. Cea mai mare despagubire achitata anul trecut in baza unei asigurari facultative de locuința de catre o companie membra UNSAR a fost de peste 1,13 milioane lei (231.000 EUR), ca urmare a producerii…

- Dupa nici o luna de la inceputul anului școlar, in scurt timp elevii și profesorii se vor bucura de o zi libera care ii va pregati pentru vacanța de la finalul lunii octombrie. Astfel, cadrele didactice și copiii vor avea liber in data de 5 octombrie, cand se sarbatorește Ziua Internaționala a Educației.…

- In curand, elevii și cadrele didactice se vor putea bucura de o zi libera, cu cateva saptamani inainte de vacanța de la finalul lunii octombrie. Motivul este Ziua Internaționala a Educației, sarbatorita in fiecare an pe data de 5 octombrie. In acest an, ziua de 5 octombrie pica intr-o zi de joi, așadar…