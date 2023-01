Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 16 noiembrie 2022, temperaturile maxime se vor incadra in general intre 10 și 15 grade, cerul va fi variabil, cu innorari temporare și pe arii restranse ploi slabe in regiunile vestice și nord-vestice, dar local cu nebulozitate și pe suprafețe mici cu ceața , in prima parte a zilei și noaptea…

- Astazi, 16 noienbrie 2022, temperaturile maxime se vor incadra in general intre 10 și 15 grade, cerul va fi variabil, cu innorari temporare și pe arii restranse ploi slabe in regiunile vestice și nord-vestice, dar local cu nebulozitate și pe suprafețe mici cu ceața , in prima parte a zilei și noaptea…

- Vremea, 8 noiembrie 2022, temperaturile maxime se vor incadra in general intre 12 si 20 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse in marea lor majoritate intre 1 si 9 grade. Valorile termice vor fi in continuare mai ridicate fata de mediile multianuale ale datei. Cerul va fi variabil, dar cu probabilitate…

- Vremea , 7 noiembrie 2022, temperaturile maxime ajung la 19 grade, cerul va fi variabil in sud-est, dar cu innorari temporare in celelalte regiuni. Va ploua local in vestul și in nordul teritoriului, iar ziua și in sud-vest, iar in rest ploi slabe sau burnița vor fi posibile izolat. Vantul va sufla…

- Prognoza meteo, 4 noiembrie 2022, maximele se vor incadra in general intre 13 si 22 de grade, in a doua parte a intervalului cerul se va innora si in regiunile vestice, insa probabilitatea de ploaie va fi redusa. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in Banat si in zona montana inalta.…

- Miercuri, 26 octombrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 15 si 25 de grade, cerul va fi temporar noros, iar pe arii restranse vor fi ploi slabe de scurta durata, cu o probabilitate mai mare pe parcursul zilei la munte, in Maramures, Transilvania si Moldova. Vantul va sufla slab si moderat,…

- 15 octombrie, temperaturile maxime se vor incadra intre 14 și 21 de grade, cerul va fi variabil, cu unele innorari ziua cand se vor semnala ploi slabe, pe arii restranse in zonele montane și cu totul izolat in celelalte regiuni. Vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari in vestul Carpaților…

- Duminica, 9 octombrie, temperaturi maxime de pana la 25 de grade, de luni, 10 octombrie, vremea se racește, iar in urmatoarele zile vor fi ploi și ninsori. Astazi, 9 octombrie, vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari in zonele montane la altitudini inalte. Cerul se va menține variabil,…