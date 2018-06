Joi 28 iunie, LUNA PLINA în Capricorn! Ce înseamnă pentru zodia ta? Capricornului ii place sa fie foarte realist si sa traiasca acceptand realitatea asa cum este. Poti realiza ca o relatie este cu adevarat la final si este timpul sa mergi mai departe. Poti realiza ca o situatie de viata a iesit asa cum trebuia, nu cum ai fi vrut tu si este in regula asa. Este, dealtfel, acelasi tip de energie ca cea adusa de Neptun retrograd care solicita realismul si nu caii verzi pe pereti ai imaginatiei nesabuite. Poti descoperi lucruri neplacute despre tine, poti simti furie, gelozie sau chiar rusine. Acestea sunt emotii ingropate adanc care ies la suprafata.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

