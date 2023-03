Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de la Colegiul Militar din Alba Iulia sunt exemple de urmat pentru tineri si nu numai. Cel puțin de doua ori pe an, ei se gandesc la bolnavii din spitale și vin sa doneze sange. Tuturor le mulțumim!, transmit cei de la Centrul de Transfuzie din Alba Iulia. Program donare : Luni-Vineri :7.30-13.00…

- FOTO: Zeci de polițiști din Alba au donat sange. Acțiune cu ocazia Zilei Poliției Romane Zeci de polițiști din Alba au donat sange, la Centrul de Transfuzie Sanguina din Alba Iulia, in cadrul unei acțiuni organizate cu prilejul sarbatoririi Zilei Poliției Romane, la data de 25 martie. Potrivit IPJ Alba,…

- 28 februarie, la Alba Iulia: Eveniment de comemorare a eroilor Horea, Cloșca și Crișan, conducatorii rascoalei de la 1784. Program Conducatorii Rascoalei de la 1784, Horea, Cloșca și Crișan, vor fi comemorați marți, 28 februarie 2023, la Alba Iulia printr-un eveniment special denumit „Horea, Cloșca…

- „Șezatorile iernii” la Tudora și Dangeni. Va fi lansat și proiectul „10 pentru folclor”, un opțional pentru școlile din județ Cu o tradiție de peste 32 de ediții, in luna februarie se reintorc „Șezatorile Iernii”. Anul acesta este randul comunelor TUDORA (19 februarie) și DANGENI (25 februarie). Pe…

- LIVE-VIDEO: Ziua Unirii Principatelor Romane, sarbatorita la Alba Iulia. Hora Unirii și alte evenimente dedicate La 24 ianuarie este sarbatorita, in fiecare an, Ziua Unirii Principatelor Romane. Aceasta a fost declarata zi de sarbatoare naționala in 2014. Cu aceasta ocazie, instituțiile de cultura din…

- Joi, 19 ianuarie 2023, la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia, a fost sarbatorita Ziua Mondiala a Religiei prin cateva activitați specifice coordonate de doamnele profesoare Burde Lacrimioara, Simona Florea și Camelia Pop. Activitațile din cadrul proiectului s-au desfașurat sub genericul…

- Polițiștii din Alba Iulia au avut parte vineri, 6 ianuarie 2023, de o „intervenție” mai speciala. Aceștia au ajutat o șoferița care a ramas fara curent la bateria mașinii. „Doamna in cauza se afla, vineri dimineața, intr-o zona din Centrul municipiului Alba Iulia. Pentru ca mașina nu ii mai mergea,…

- Doamna in cauza se afla, vineri dimineața, intr-o zona din Centrul municipiului Alba Iulia. Pentru ca mașina nu ii mai mergea, a incercat sa gaseasca o soluție și, din fericire, a fost vazuta de o patrula a Poliției Locale. Cei doi polițiști nu au stat pe ganduri și i-au sarit imediat in ajutor. Cu…