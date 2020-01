Joi, 2 ianuarie, la Târgul de Crăciun la Neamţ In a doua zi a noului an, Centrul pentru Cultura si Arte „Carmen Saeculare” a invitat sa cante la Targul de Craciun la Neamt, editia a IV-a, celebra trupa DJ Project&Andia. Pe scena de la Curtea Domneasca, incepand cu ora 18:00, vor mai evolua, in recitaluri proprii, Stefania Ursache, Razvan Ciobanu si Roxana Petricaru. *** ROXANA PETRICARU Roxana Petricaru este absolventa a Academiei Nationala de Muzica „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Extensia Piatra-Neamt. Artista abordeaza atat repertoriul romanesc, cat si repertoriul international. Roxana are o colaborare fructuoasa cu Ansamblul folcloric de… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un complet de trei judecatori de la instanta suprema analizeaza,marti, contestatia procurorilor DNA Timisoara impotriva deciziei unui judecator de drepturi si libertati de la aceeasi instanta impotriva deciziei prin care au fost lasati in libertate opt persoane acuzate de pretinse fapte de luare…

- Clubul Rotary „Opera” și Universitatea de Vest din Timișoara ne invita sa retraim evenimentele pline de dramatism ale Revoluției Romane din decembrie 1989, a carei flacara s-a aprins la Timișoara și a schimbat pentru totdeauna cursul istoriei naționale. Transfigurarea katarhica a acelor sangeroase momente…

- In data de 14 decembrie, de la ora 19, Arena Aqua Sport din Timișoara va gazdui cea de a doua ediție a manifestarii INOT NOCTURN. Sub deviza „Punem lumea in mișcare” și cu ferma convingere ca „doar impreuna facem lumea mai buna”, a prins contur evenimentul caritabil INOT NOCTURN, care are ca scop integrarea…

- In vreme ce, prin localitațile rurale din mai tot județul, din cauza vremii urate, lumea nu prea iese din casa, la Hanul Razeșilor și Hanu Ancuței parcarile erau pline la orele pranzului. Erau mașini din Iași, Bacau și, bineințeles, Neamț, ca in orice zi obișnuita de duminica. Intre cele doua parcari…

- „Nu avem lege”, aceasta este scuza perfecta a autoritatilor, a spus la Digi24 Cristian Tudor Popescu care a analizat modul in care institutiile statului au actionat in ultimele luni in cazurile de la Timisoara, Caracal, Brazi, Baicoi. Toate aceste tragedii au in comun dispretul autoritatilor fata de…

- Scene de groaza in Timișoara. Doi tunisieni au avut un conflict, iar totul s-a teminat cu o baie de sange. Un student la Medicina și-a dus amicul venit in vizita din Tunisia cu el la cursuri. Acolo, i-a povestit tanarului ca un coleg, tot ... The post Scene de groaza intr-o sala de curs, la Timișoara:…

- Uranus retrograd in Taur nu a mai fost de acum 80 ani, unii/multi dintre noi nici nu stiu cum se simte aceasta energie. Daca Uranus direct este cea mai rebela planeta prin efectele pe care le are asupra noastra, este evident ca nici Uranus retrograd nu se lasa mai prejos. Planetele mari ca Uranus…

- Poți dona alimente și caldura pentru suflet. Sorin a hotarat ca de ziua lui sa stranga fonduri și alimente pentru proiectele asociației Look Inside. Te așteapta la un ceai – poți aduce in schimb alimente sau poți dona fonduri pentru proiectele asociației. Joi, 17 octombrie, de la ora 18, ești așteptat…