Stiri pe aceeasi tema

- Compania Johnson & Johnson amana distribuirea vaccinului in Europa. Grupul farmaceutic american Johnson & Johnson a anuntat marti ca a luat decizia sa amane inceperea distribuirii vaccinului sau anti-COVID-19 in Europa, dupa ce autoritatile sanitare americane au recomandat “o pauza” in administrarea…

- Daca aveți o dureri severe de cap, abdominale sau de picioare, ori dificultați de respirație, oficialii din domeniul sanatații din SUA considera ca este momentul unei vizite la medicul de familie. Acestea ar putea fi semne ale unui tip extrem de rar, dar sever, de cheag ce poate fi legat de vaccinul…

- Intr-o declarație comuna, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) și Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) au declarat ca investigheaza cheaguri de sange aparute dupa vaccinare la șase femei, fiind depistat un numarul redus de trombocite. Peste 6,8 milioane de doze de vaccin…

- Compania americana Pfizer si partenerul sau german BioNTech au inceput sa testeze vaccinul lor anti-COVID19 pe copii cu varste sub 12 ani, in speranta extinderii vaccinarii la aceasta grupa de varsta pana la inceputul anului 2022, a declarat compania farmaceutica din SUA, relateaza Agentia Reuters,…

- Cele doua companii spera la extinderea vaccinarii la aceasta grupa de varsta pana la inceputul anului 2022.Primii voluntari din faza initiala a studiilor clinice au fost vaccinati miercuri, a declarat purtatoarea de cuvant a Pfizer, Sharon Castillo.Vaccinul Pfizer/BioNTech a fost autorizat in Statele…

- Compania americana Pfizer si partenerul sau german BioNTech au inceput sa testeze vaccinul lor anti-COVID19 pe copii cu varste sub 12 ani, in speranta extinderii vaccinarii la aceasta grupa de varsta pana la inceputul anului 2022. Anunțul a fost facut joi de compania farmaceutica din SUA, potrivit Reuters.…

- O companie farmaceutica israeliano-americana se pregatește sa lanseze un studiu incipient pentru ceea ce ar putea deveni primul vaccin anti-COVID-19 din lume administrat pe cale orala, relateaza Jerusalem Post . Oramed Pharmaceuticals Inc. a anunțat in cursul weekendului un parteneriat cu compania…

- Compania Johnson & Johnson a aplicat joi pentru a primi autorizatie de utilizare de urgenta in SUA a vaccinului anti-Covid pe care il dezvolta si este asteptat ca Administratia pentru Alimente si Medicamente (Food and Drug Administration, FDA) sa ii dea unda verde saptamanile viitoare. Daca…