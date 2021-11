Johnson&Johnson: Grupul farmaceutic, acuzat de mii de bărbaţi că le-a provocat creşterea sânilor Johnson&Johnson a ajuns la un acord pentru inchiderea majoritatii proceselor legate de medicamentul antipsihotic Risperdal, in care grupul farmaceutic este acuzat de mii de barbati ca le-a provocat o crestere excesiva a sanilor. Compania a dezvaluit costuri de 800 de milioane de dolari, potrivit Reuters. J&J a afirmat in documentele depuse la Comisia pentru bursa si valori mobiliare (SEC) ca a ajuns la un acord de principiu in septembrie, pentru rezolvarea ”aproape in totalitate” a celor aproximativ 9.000 de procese legate de Risperdal. Nu este clar ce procese din SUA au fost incluse in acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

