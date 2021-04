Stiri pe aceeasi tema

- Compania Johnson&Johnson a anuntat miercuri ca a gasit un lot dintr-o substanta care nu indeplineste standardele de calitate la o fabrica a societatii Emergent Biosolutions, un laborator inca neautorizat pentru producerea ingredientelor pentru vaccinul anti-COVID-19 al JNJ, relateaza dpa.…

- In aceasta dimineața, Romania a depașit pragul celor doua milioane de persoane vaccinate impotriva Covid-19. De altfel, de la inceputul campaniei de vaccinare au fost administrate 3.050.742 doze. Citește și: Avertismentul lansat de Arafat in sedinta PNL - Pericolul care ameninta campania de…

- In Romania vor ajunge peste 3,3 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19, in aprilie. Alte 5 milioane de doze vor veni in lunile mai și iunie, a ținut sa precizeze marți Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații.

- Beijingul a aprobat inceperea studiilor clinice pentru un vaccin impotriva COVID-19 care se administreaza prin inhalare, dezvoltat de compania chineza CanSino Biologics, a declarat marti compania intr-un comunicat, transmite agerpres.ro.

- ”Intentionam sa trimitem o scrisoare AstraZeneca, o scrisoare care ne va permite sa angajaam un dialog cu intreprinderea in cadrul unui proces de solutionare a conflictului”, a anuntat un purtator de cuvant al Comisiei. ”Aceasta scrisoare se afla in pregatire si vom consulta, bineinteles, statele membre…

- Furia creste la Paris si Bruxelles impotriva grupului britanico-suedez AstraZeneca, in contextul in care Cei 27 asteptau aproape 40 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 in acest trimestru, insa ar putea primi doar 30 de milioane de doze, dezvaluie postul francez de radio Europe1.

- Ungaria a ajuns la un acord pentru achizitionarea a 5 milioane de doze de vaccin chinezesc Sinopharm impotriva COVID-19, a anuntat vineri pe pagina sa de Facebook ministrul de externe Peter Szijjarto, relateaza Reuters. Szijjarto a spus ca dozele care vor fi livrate pe parcursul unei perioade…

- Peste 5,5 milioane de oameni au fost vaccinati impotriva COVID-19 in Anglia, in perioada 8 decembrie si 22 ianuarie, potrivit datelor din sistemul public de sanatate citate de BBC, scrie libertatea.ro.Din total, 5,08 milioane de oameni au primit prima doza de vaccin, iar 440.