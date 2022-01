Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a anunt luni un proiect de lege care sa contribuie la depasirea rapida a legislatiei mostenite de la Uniunea Europeana, la doi ani dupa un Brexit ale carui beneficii se materializeaza încet, transmit AFP și Agerpres. Aflat acum într-o pozitie extrem de delicata…

- Valul cinci al pandemiei cauzat de varianta Omicron continua sa se intensifice cu recorduri de cazuri noi in toata lumea. Dupa Statele Unite, care au anuntat un numar nemaiintalnit de peste un milion de cazuri, cresteri semnificative au fost raportate in Marea Britanie, Franta, Italia sau Grecia. Tulpina…

- Peste șase din 10 britanici cred ca Brexitul a mers prost sau mai rau decat se așteptau, la un an dupa ce Marea Britanie a ieșit din UE, potrivit unui sondaj citat de The Guardian. Sondajul, publicat la o saptamana dupa ce ministrul responsabil de Brexit, Lord Frost, a demisionat din guvernul…

- Pese 50% din noile cazuri raportate in Irlanda sunt cu noua varianta Omicron a virusului, au transmis oficialii din domeniul sanatații, citați de The Independent. Și in Marea Britanie, unde au fost raportate duminica alte 12.133 de cazuri de COVID-19 cu Omicron, guvernul estimeaza ca noua tulpina este…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anuntat luni ca un prim pacient infectat cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 a decedat in Regatul Unit, transmite Reuters, preluand Sky News. „Da, din nefericire Omicron produce spitalizari si din nefericire avem confirmarea ca cel putin un pacient a murit…

- ”Cel puțin un pacient” infectat cu tulpina Omicron a murit in Marea Britanie, a anunțat luni, 13 decembrie, premierul Boris Johnson, in timpul unei vizite la un centru de vaccinare din vestul Londrei, relateaza Sky News . Confirmarea vine dupa ce ministrul Sanatații, Sajid Javid, a declarat ca „aproximativ…

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde s-a declarat miercuri increzatoare ca viitorul cancelar german, Olaf Scholz, va lucra ''din greu'' pentru consolidarea si integrarea Uniunii Europene, informeaza AFP, citat de agerpres. Social-democratii, Verzii si liberalii germani au semnat…

- Londra vrea sa renegocieze in profunzime Protocolul nord-irlandez pe care l-a incheiat in cadrul Brexitului si care mentine provincia britanica Irlanda de Nord in cadrul pietei unice europene. Bruxellesul refuza acest lucru si propune amendamente, iar negocierile din ultimele saptamani se afla in impas.…