Stiri pe aceeasi tema

- FOTO VIDEO| PERCHEZIȚII ample in Bistrița cu ajutorul SAS Alba: Arme letale, bani, drogur și animale salbatice, gasite de oamenii legii FOTO VIDEO| PERCHEZIȚII ample in Bistrița cu ajutorul SAS Alba: Arme letale, bani, drogur și animale salbatice, gasite de oamenii legii In urma perchezițiilor domiciliare…

- Miercuri, 13 septembrie, oamenii legii au fost alertați, precum ca intr-un centru comercial din Capitala ar fi fost plasate obiecte explozibile. Informația a fost confirmata pentru Deschide.MD de catre șeful Secției Comunicare și Protocol al IGP, Diana Fetco. Imediat, la fața locului s-au deplasat toate…

- Un urs a fost filmat de cațiva localnici in timp ce fugea aseara pe mijlocul drumului, de-a lungul satului Petriș, comuna Cetate. Oamenii spun ca acesta sta nederanjat intr-un lan de porumb din zona și a facut pagube, fara ca autoritațile sa intervina in vreun fel. Un cititor ne-a trimis un filmuleț…

- (P) Importanța ERP-ului in digitalizarea IMM-urilor In acest moment multi vorbesc despre digitalizare IMM-urilor, dar care sunt consecințele pentru acestea? Pentru intreprinderile mici și mijlocii, transformarea digitala inseamna inlocuirea tuturor task-urilor manuale cu cele mai recente alternative…

- Autoritatile din San Francisco au lansat o investigatie, dupa ce un X mare din metal a fost montat pe sediul companiei de social media. Schimbarea a avut loc fara permisiunea orasului. Musk a anuntat saptamina trecuta ca platforma isi va „lua ramas bun” de la vechea sigla si se va remarca prin X. Schimbarea…

- Scene șocante in Pitești! Barbat de 34 de ani, injunghiat in plina strada, de o persoana necunoscutaUn barbat de 34 de ani a fost injunghiat, astazi, de o persoana necunoscuta, in timp ce se afla pe strada, in Pitești. CITESTE SI Catalin Predoiu a primit-o la 'palat' pe ambasadoarea SUA: Visa…

- Catalin Predoiu a primit-o la 'palat' pe ambasadoarea SUA: Visa Waiver, punctul-fierbinte de pe agenda de discuțiiViceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a avut, marți, la sediul MAI, o intalnire cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii la București, Kathleen Ann Kavalec…

- In orice afacere, ințelegerea nevoilor umane și motivarea angajaților joaca un rol crucial in obținerea succesului și a performanțelor remarcabile. Daca ești antreprenor sau iți dorești sa-ți dezvolți afacerea, ințelegerea nevoilor și motivațiilor clienților tai este esențiala pentru a obține succesul…