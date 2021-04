Compania Johnson & Johnson amana livraarea vaccinului sau in Europa dupa „pauza” impusa in Statele Unite dupa ce mai multe persoane au dezvoltat cheaguri de sange post-vaccin. Grupul farmaceutic american Johnson & Johnson a anuntat marti ca a luat decizia sa amane inceperea distribuirii vaccinului sau anti-COVID-19 in Europa, dupa ce autoritatile sanitare americane au recomandat ”o pauza” in administrarea acestui vaccin, pentru a fi investigate sase cazuri rare de tulburari de coagulare a sangelui semnalate in SUA. In toate aceste cazuri este vorba despre un tip de cheag sanguin denumit ”tromboza…