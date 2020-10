Compania Johnson & Johnson a suspendat studiile clinice pentru un vaccine impotriva coronavirusului, dupa ce un participant a dezvoltat o boala „inexplicabila”, anunța NBC. Anuntul a venit la cateva saptamani dupa ce J&J a anuntat ca se afla in faza finala cu testarea vaccinului-candidat. Cazul nu este singular. In urma cu o luna, Oxford și AstraZeneca au trecut prin același lucru, iar aceasta situație este vazuta de experți ca un exemplu de rigoare științifica menținuta in ciuda presiunii. Studiul Johnson & Johnson a fost suspendat in conformitate cu standardele normative dupa ce un participant…