- Travis Kalanick pare genul de miliardar discret, dar la 44 de ani, si-a ales o iubita cu care sa atraga atentiaFondatorul Uber are o iubita care, la randul sau, a atras candva atentia cu o declaratie.

- Alte 45 de cazuri de infectare cu tulpina coronavirusului descoperita in Marea Britanie au fost identificate in cele 90 de probe prelevate in perioada 3-11 februarie, in cadrul studiului de secventiere derulat de companie. Cele mai multe cazuri sunt in Bucuresti(26), Timisoara(6) si Cluj(3), au anunțat,…

- Noua tulpina din Marea Britanie a virusului SARS-COV-2 face ca tot mai multe state sa nu accepte cetațeni britanici pe teritoriul lor. Astfel, meciul Leipzig – Liverpoll se va juca pe arena din Budapesta, pentru ca autoritațile germane nu au acordat drept de intrate in țara Campioanei Europei. Aceeași…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,0 pe scara Richter a avut loc sambata dimineata, la ora locala 08:18, in zona seismica Vrancea, Buzau, la adancimea de 119 kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul s-a produs in…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca focarul de la Școala 28 din București, in care 16 persoane au fost infectate cu noua tulpina de coronavirus descoperita in Marea Britanie, a pornit de la “o persoana cu calitatea de ingrijitor”.

- Interviu cu managerul Institutului Marius Nasta, Beatrice Mahler Medicul Beatrice Mahler, manager al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București. Foto: https://www.facebook.com/beatrice.mahler.75 RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (26 ianuarie, ora 13:20) - Reporterii…

- Octavian Jurma estimeaza, intr-o declaratie pentru un post TV, ca 60% din cazurile de Covid-19 din Bucuresti vor fi cu noua varianta de coronavirus, depistata initial in Marea Britanie, si asta pana in luna martie."E important sa se efectueze secventierea si in marile orase: Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca,…

- Pacientii cu tulpina de COVID-19 din Marea Britanie, izolati la domiciliu Niciuna dintre cele doua persoane confirmate cu tulpina de COVID-19 din Marea Britanie nu a calatorit în strainatate. Pacientii sunt izolati la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie, iar starea…