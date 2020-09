Stiri pe aceeasi tema

- "El olvido que seremos", cea mai recenta productie a lui Fernando Trueba, va fi prezentata in afara concursului si va incheia Festivalul International de Film de la San Sebastian din Spania care se va desfasura intre 18 si 26 septembrie, relateaza luni EFE, potrivit Agerpres. Cea de-a 68-a editie…

- Venetia gazduieste primul festival major de film de la declansarea pandemiei cu noul coronavirus, iar organizatorii au trebuit sa se adapteze la circumstante neobisnuite. Evenimentul cinematografic ce se desfasoara in laguna va fi mai putin stralucitor in acest an pentru ca prezenta de la Hollywood…

- Scandalul dintre Johnny Depp si Amber Heard a ajuns la Inalta Curte de Justitie din Londra! Marti, 7 iulie, au inceput audierile si cei doi fosti soti au intrat in cladire pe usi separate, la ore diferite, potrivit click.ro. In urmatoarele trei saptamani va ploua cu vedete la Londra, fiind chemate sa…

- Doua regiuni importante ale Spaniei - Galicia si Tara Bascilor - din nordul tarii au programate alegeri in 12 iulie, dupa ce scrutinul programat initial in 5 aprilie a trebuit amanat din cauza pandemiei de COVID-19, potrivit romania-actualitati.ro.Nici acum situatia sanitara nu este prea buna,…

- „Rifkin’s Festival”, cel mai nou film al cineastului american Woody Allen, va avea premiera mondiala in deschiderea celei de-a 68-a editii a Festivalului de la San Sebastian, programat sa aiba loc intre 18 si 26 septembrie, potrivit news.ro.Comedia romantica, filmata vara trecuta in orasul spaniol…

- Premiera mondiala a celei mai recente productii cinematografice a regizorului american Woody Allen, "Rifkin's Festival'', va deschide, in afara competitiei, cea de-a 68-a editie a Festivalului International de Film de la San Sebastian, pe 18 septembrie, au anuntat joi organizatorii, citati…

- Actorul american Viggo Mortensen va fi recompensat cu un premiu Donostia onorific la cea de-a 68-a editie a Festivalului International de Film de la San Sebastian (nordul Spaniei), in semn de recunoastere pentru intreaga sa cariera, au informat luni organizatorii evenimentului, citati de EFE, potrivit…