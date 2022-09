Stiri pe aceeasi tema

- Intrebarea daca Gorbaciov a fost sau nu un bun conducator seamana putin cu cea prilejuita de lectura marelui roman al lui Cervantes - daca Don Quijote a fost sau nu un bun cavaler. Ambii incearca sa readuca la viata, pornind de la ideile originare, sisteme pe care viata le lasase (ori era pe cale sa…

- Cosmin Seleși, in varsta de 45 de ani, s-a retras din TV, dupa ce timp de aproape 10 ani a prezentat „Te cunosc de undeva”, la Antena 1. Actorul a explicat de ce a luat aceasta decizie și cum ii merge acum pe plan profesional. „Lucrurile merg inainte, daca voiam sa fac parte ramaneam acolo. Am vrut…

- Raluca Badulescu, iubește din nou, la doua luni de la divorțul de Florin Stamin. Dupa 13 ani de casnicie, cei doi foști soți au decis sa o ia pe drumuri separate, dar iata ca, vedeta și-a gasit fericirea in brațele altui barbat. Primele declarații ale Ralucai Badulescu despre cel care o face acum sa…

- In urma cu doi ani, in decembrie 2020, se intampla o drama in familia unei interprete de muzica populara. Soțul artistei, in varsta de 47 de ani, deceda in urma unui infarct fatal. Conform datelor de la acel moment, decesul se intampla in incinta Serviciului de Taxe și Impozite din Craiova. Au trecut…

- Cum a caștigat Johnny Depp 3 milioane de lire sterline intr-o ora. Actorului nu i-a venit sa creada ca atat de repede, conturile lui s-au umplut cu o suma fabuloasa. La inceputul lunii iulie a acestui an, Johnny Depp a reușit sa vanda și o serie de NFFT-uri pentru suma de 600.000 de lire sterline. A…

- Bradley Cooper, unul dintre cei mai ravniți burlaci de la Hollywood are o noua cucerire, dupa desparțirea de Irina Shayk. Ba mai mult, actorul și actuala lui iubita au participat impreuna la un eveniment monden, dar nu s-au afișat unul in compania celuilalt. Cine e cea care il face sa zambeasca.