Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Lis (74 de ani) s-a confruntat cu grave probleme de sanatate, in ultima perioada. A fost internat recent, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. Fericit ca a trecut cu bine peste acest impas, fostul edil al Capitalei a fost la restaurant cu soția lui, Oana Lis. Viorel Lis a slabit…

- Oferta fotbalistica a zilei este relativ decenta. Avem programate meciuri importante in semifinalele UEFA Europa League, acolo unde se joaca Arsenal – Atletico Madrid și Marseille – Salzburg. Putem extrage pronosticuri de profit și din Liga 1, competiție care ne propune restanța din dealul Copoului,…

- Criminalul din Brașov a șocat o țara intreaga! El le-a spus anchetatorilor ca a vrut sa elibereze sufletele celor dragi. Omul de afaceri si-a ucis sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18. El a fost audiat preț de cateva ore si a povestit cum a premeditat totul. Criminalul […] The…

- Narcisa Guta a inceput sa frecventeze saloanele de infrumusetare, in ultima perioada. Mai mult, ea si avut multe postari pe retelele de socializare, dupa ce a trecut pragul acestor cabinete care i-au ridicat si moralul fostei sotii a lui Nicolae Guta. „Nu mi-am facut asa multe interventii. Mi-am facut…

- Direcția de Sanatate Publica a explicat de ce au aparut viermi la Spitalul de Pediatrie Galați. Nevertebratele puteau sa apara și din cauza umezelii din grupul sanitar, motiv pentru care inspectorii DSP nu au aplicat nicio sancțiune unitații medicale. Reprezentanții DSP Galați susțin ca reprezentanții…

- Grupul a anuntat lansarea printr-un videoclip de 25 de secunde publicat pe conturile de social media. Anul trecut, trupa din Seattle a contribuit la piesa „Obey The Law Of The Heart", care a aparut pe coloana sonora a filmului „Basmati Blues", insa fara vocea lui Eddie Vedder. Cel mai recent album lansat…

- La cateva ore dupa ce au aparut mai multe imagini cu ea și Alina Bica pe Internet, Elena Udrea a facut primele declarații despre vizita ei in Costa Rica. Mai mult, in cadrul interviului, fostul ministru al Turismului a vorbit și despre problemele pe care le intampina in primul trimestru de sarcina.…