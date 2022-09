Stiri pe aceeasi tema

- Johnny Depp are o noua iubita. Se pare ca actorul in varsta de 59 de ani are de ceva vreme o relație cu o fosta avocata a lui. Spre surprinderea multora, nu este vorba de Camille Vasquez, cea care l-a reprezentat anul acesta in disputa cu Amber Heard. Viața actorului s-a schimbat dupa ce a […] Articolul…

- Johnny Depp se intalnește cu avocata Joelle Rich, care l-a reprezentat in procesul de calomnie din Marea Britanie impotriva The Sun, potrivit usmagazine.com . Actorul a dat in judecata publicația pentru calomnie in 2018. Avocata l-a reprezentat in acest proces, dar nu a facut parte din echipa juridica…

- Un moldovean a primit o pedeapsa cu inchisoare pe viața, dupa ce a violat și batut o femeie in Marea Britanie. Barbatul a fost condamnat anterior pentru omorul iubitei sale de 19 ani in R. Moldova.

- Johnny Depp a obținut primul rol important intr-un film dupa victoria obținuta in procesul contra fostei sale soții, Amber Heard.Este primul sau rol major pe care l-a obținut in ultimii doi ani. In 2020, Johnny Depp a fost inlocuit in franciza cinematografica „Fantastic Beasts”, un spin-off al „Harry…

- Amber Heard nu ii da pace deloc lui Johnny Depp. Actrița a facut astazi apel in procesul de defaimare pe care l-a avut cu fostul soț, și pe care l-a și pierdut și, ca urmare, a fost obligata sa plateasca 10 milioane de dolari vedetei din "Piratii din Caraibe", iar el ar fi trebuit sa ii plateasca la…

- Principalul acuzat in procesul atentatelor de la 13 noiembrie 2015, Salah Abdeslam, nu a facut apel impotriva condamnarii sale la inchisoare pe viata, anunta marti procurorul general al Parisului Remy Heitz, si nici vreunul dintre ceilalti 13 acuzati condamnati, iar pedepsele au ramas astfel definitive,…

- Johnny Depp a compus un cantec despre experienta traita in timpul indelungatului si intens mediatizatului proces de defaimare intentat fostei sale sotii, Amber Heard, relateaza duminica The Guardian, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Johnny Depp a caștigat procesul cu Amber Heard, dar se pare ca tot el e bun de plata. Cum așa? E simplu. Fosta lui soție nu a mai donat din banii de divorț, de fapt, jumatate din suma, așa cum promisese, in scopuri caritabile, ONG-ului American Civil Liberties Union - ACLU.