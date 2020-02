Johnny Depp a suscitat o ampla surpriza miercuri, prezentandu-se personal la procesul sau pentru defaimare desfasurat la Londra impotriva tabloidului The Sun, relateaza AFP. Actorul american reproseaza ziarului si grupului proprietar News Group Newspapers ca a prezentat drept cert, intr-un articol publicat in aprilie 2018, faptul ca a lovit-o pe cea care atunci ii era sotie, actrita americana Amber Heard. Cuplul a divortat cu mare scandal in 2016, dupa mai putin de un an de casatorie. Actrita in varsta de 33 de ani evocase atunci "anii" de violente "psihice si fizice" ale actorului, lucru dezmintit…