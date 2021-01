Stiri pe aceeasi tema

- Divorț de 2,2 miliarde de dolari intre Kim Kardashian și Kanye West! Incepe lupta pentru avere! Kim Kardashian și Kanye West au impreuna o avere de 2.2 miliarde de dolari. Avere ce ar putea fi disputata la tribunal, in cadrul procesului de divorț. Toata lumea se intreaba care dintre cei doi va ramane…

- E sfarșit de drum pentru Kim Kardashian și Kanye West. Cei doi au depus actele de divorț, dupa ce s-au separat in 2020. Actrița a angajat deja avocata vedetelor, care a gestionat și separarea ei din 2013 de bachetbalistului Kris Humphreys. Lupta se da acum pe bani și copii. Divorț in showbiz: Kim Kardashian…

- ​Samsung Catalyst Fund, companie de investiții a gigantului tech sud-coreean, alaturi de alți investitori, a acordat o finanțare de venture capital de 20 de milioane de dolari unui startup german fondat în urma cu 4 ani, care face exoschelete. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Doi baieți de 12 ani, care locuiesc in Coonecticut, SUA, au reușit sa caștige 250.000 de dolari in timpul pandemiei, dupa ce au inventat o metoda de agațare a decorațiunilor in bradul de Craciun. Copiii vor sa doneze o parte din bani adaposturilor de animale, informeaza CNN.Ayaan și Mickey Naqvi iubesc…

- Fundatia Bill & Melinda Gates a anuntat joi ca va dona suma suplimentara de 250 de milioane de dolari (206 milioane de euro) in beneficiul campaniei internationale ce vizeaza combaterea pandemiei de coronavirus, informeaza AFP. O parte din aceste fonduri vor fi consacrate distribuirii…

- Chiar daca Johnny Depp nu va mai aparea in urmatoarele filme din seria „Fantastic Beasts” actorul tot va fi platit. Integral! Dupa ce Johnny Depp a pierdut procesul de calomnie impotriva publicatiei The Sun, studiourile Warner Bros au decis sa incheie colaborarea cu actorul. Totusi, Depp va fi platit…

- Rusoaica Maria Sharapova in varsta de 32 ani continua sa-și achiziționeze proprietați scumpe in Statele Unite. Aceasta s-a retras din tenis la inceputul anului cu peste 300 milioane de dolari, informeaza www.digisport.ro .

- 750 de kilograme de substanțe psihotrope au fost confiscate la Odesa de ofițerii Seviciului de Securitate al Ucrainei. Este vorba de asa-numitul ”drog de razboi al Statului Islamic”, care pe piața neagra ar valora peste 30 de milioane de dolari.