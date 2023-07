Stiri pe aceeasi tema

- Trupa din care face parte Johnny Depp, The Hollywood Vampires, și-a anulat concertul din Budapesta, dupa ce actorul a fost gasit leșinat in camera de hotel. Inca de cand a venit in Europa, actorul, care a implinit luna trecuta 60 de ani, a avut parte numai de probleme. Starea de sanatate i-a jucat feste…

- Marele actor de la Hollywood Johnny Depp a fost gasit inconștient, astazi, in camera sa de hotel din Budapesta. Citește și: A murit Ion Dobrinoiu, fost șef al Direcției Silvice Argeș Johnny Depp a fost nevoit sa anuleze show-ul sau din Budapesta dupa ce a fost gasit, astazi, inconștient in camera sa…

- Actorul Johnny Depp a fost gasit inconștient, sambata, in camera sa de hotel, din Budapesta, informeaza Mediafax.Johnny Depp a fost nevoit sa anuleze show-ul din Budapesta dupa ce a fost gasit inconștient in camera sa de hotel. CITESTE SI BREAKING NEWS Mii de oameni au ramas fara curent electric,…

- O pacienta in varsta de 100 de ani a ajuns la Spitalul Județean de Urgența din Cluj in urma unui accident casnic. Zece zile mai tarziu, doamna Elisabeta a parasit spitalul complet vindecata.„Sanatatea este importanta la orice varsta! O zi cu motive de satisfacție pentru personalul Compartimentului Ortopedie…

- Un zbor Wizz Air, de la Liverpool la Cluj, a aterizat de urgența in Olanda, din cauza unei defecțiuni, cel mai probabil la motor. Incidentul s-a petrecut duminica seara, in jurul orei 22.00.Pasagerii au fost cazați la un hotel ”din fericire. Dupa cateva ore de la aterizare, pe la 2.00, ne-au zis ca…

- The Hollywood Vampires, grupul format din Alice Cooper, Johnny Depp si Joe Perry, a concertat joi seara la Romexpo, in București. In timpul spectacolului, „Piratul din Caraibe” a avut parte de o surpriza din partea fanilor romani, care i-au cantat „La mulți ani”.

- Cazat la un hotel din Tibet, un barbat a simtit un miros insuportabil in ​​camera lui și a cerut sa se mute, dar nu și-ar fi putut imagina ca va ajunge sa fie interogat intr-o ancheta privind o crima. Barbatul s-a cazat la hotel, despre care citise recenzii bune internet, pe 20 aprilie. Acesta și-a…

- Doua persoane au fost lovite mortal de metrou, in Paris, joi noapte. Victimele ar fi persoane fara adapost, care erau in stare de ebrietate. In jurul orei locale 0.45, la statia de metrou Gaite, din arondismentul 14, „doua persoane au coborat voluntar pe sine inainte de a fi lovite de tren la intrarea…