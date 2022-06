Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul din Fairfax, Virginia, i-a dat caștig de cauza lui Johnny Depp in procesul de calomnie deschis de actor impotriva fostei sale soții, actrița Amber Heard, dupa ce aceasta l-a acuzat de violența domestica. Verdictul a fost citit miercuri seara, la 22.20 ora Romaniei. Juriul i-a dat dreptate…

- Juriul din procesul Johnny Depp vs Amber Heard a inceput miercuri a treia zi de deliberari pentru a raspunde la aproximativ 40 de intrebari care vor stabili daca cei doi actori s-au defaimat reciproc și daca pot obține despagubiri, potrivit AFP.

- Procesul dintre Johnny Depp si Amber Heard se apropie de final. Juriul a inceput deliberarile dupa ce ambele vedete au depus marturiile finale. Actorul sustine ca singurul agresor din casa lor a fost sotia lui, iar cariera sa avut enorm de suferit. In tot

- Juriul s-a retras pentru a delibera in procesul de defaimare dintre Johnny Depp și Amber Heard, dupa ce avocații lor și-au prezentat vineri pledoariile finale la tribunalul din Fairfax, in apropiere de capitala americana Washington, potrivit AFP.

- Kate Moss intervine in scandalul uriaș dintre Johnny Depp și Amber Heard. Procesul intentat de fosta soție a celebrului actor se contureaza și prinde culoare in dreptul barbatului dupa ce aceasta a menționat in instanța un incident petrecut in perioada in care modelul și Depp erau impreuna. Blondina…

- In timp ce Johnny Depp și Amber Heard se confrunta intr-o sala de judecata din Virginia, noi detalii sunt dezvaluite despre relația lor și despre ce a dus la divorțul lor public. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Johnny Depp a depus marturie, marti (19 aprilie), in procesul de defaimare impotriva fostei sotii Amber Heard, dupa ce aceasta l-a acuzat de violența domestica, conform Variety, citat de News.

- Procesul pentru defaimare dintre Johnny Depp și fosta s-a soție, Amber Heard, a inceput, iar celebrul actor a facut deja o marturie in fața instanței. Starul de la Hollywood a motivat alegerea lui de a o da in judecata pe fosta partenera prin dorința de a clarifica acuzațiile ”odioase și tulburatoare”…