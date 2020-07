Stiri pe aceeasi tema

- Procesul in care actrita Amber Heard susține ca a fost batuta de Johnny Depp pe vremea cand formau un cuplu s-a reluat, marți, la Londra. Cei doi s-au prezentat la Curtea de Justiție insoțiți de martori, avocați și garzi personale. Johnny Depp, in varsta de 57 de ani, a dat in judecata compania…

- Vedeta de la Hollywood Johnny Depp si-a acuzat marti fosta sotie, actrita Amber Heard, de relatii extraconjugale si a respins afirmatiile prin care aceasta l-a acuzat de agresiuni ca fiind neadevarate, in cadrul primei infatisari din procesul intentat de actorul american impotriva unui tabloid britanic,…

- Justitia britanica l-a autorizat joi pe actorul american Johnny Depp sa dea in judecata pentru defaimare tabloidul britanic The Sun, care l-a descris drept un sot violent, deschizand calea inceperii unui proces martea viitoare, relateaza AFP. Vedeta din "Piratii din Caraibe", in varsta…

- Un judecator britanic a stabilit ca actorul american Johnny Depp a incalcat un ordin de instanta dupa ce a refuzat sa prezinte continutul unor SMS-uri, care ar fi putut dovedi ca incerca sa faca rost de droguri. Decizia judecatorului a fost pronuntata in dosarul in care vedeta de la Hollywood acuza…

- Mihai Mitoșeru a trecut cu greu peste divorțul de Noemi, iar acum este pregatit sa o ia de la capat alaturi de o alta femeie. Insa, se pare ca lucrurile nu sunt atat de simple și asta pentru ca fosta soție l-ar vrea inapoi in viața ei. Dupa mai multe alarme false, de-a lungul timpului, privinddesparțirea…

- Johnny Depp vrea sa intenteze proces ziariștilor de la News Group Newspapers, acuzand faptul ca telefoanele i-au fost sparte in mod constant in perioada 1996 – 2010. Dupa o investigație facuta de celebrul actor aceasta a relevat ca exista intruziuni ilegale repetate si prelungite”. La vremea respectiva,…

- Muslam Aslan, un turc in varsta de 33 de ani, a fost printre cei care a beneficiat de eliberarea din inchisoare decisa de autoritațile din aceasta țara pentru a opri raspandirea pandemiei de coronavirus. Muslam Aslan fusese arestat anul trecut, dupa ce și-a injunghiat soția. El a fost eliberat condiționat…