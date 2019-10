Stiri pe aceeasi tema

- Patru mari companii farmaceutice americane au ajuns luni, in ultimul moment, la un acord juridic de 260 de milioane de dolari cu doua tinuturi din Ohio, referitor la scandalul opioidelor, care le permite sa evite primul proces federal in aceasta criza nationala, transmite Reuters.

- Neymar și Barcelona s-au intalnit azi pentru prima oara la tribunal și nu la masa negocierilor. Cele doua parți au incercat sa se puna de acord, insa nu au reușit, prin urmare procesul va continua. Atacantul de la PSG solicita diferența de 26 milioane de euro pe care trebuia sa o primeasca ca bonus…

- Harley-Davidson a anunțat, marți, ca va investi pana la 1,6 miliarde de dolari in urmatorii patru ani pentru a-și modifca modelul de afacere, generand ingrijorari in randul investitorilor cu privire la caștigurile sale, anunța Reuters, potrivit Mediafax.Intr-o prezentare catre investitori,…

- Unul dintre barbatii care l-au acuzat pe Kevin Spacey de hartuire, maseur terapeut, a murit. Avocatul acestuia a declarat ca lupta lui pentru dreptate este foarte vie, insa procesul ar putea fi respins de curtea de justitie in 90 de zile, scrie Variety, potrivit news.ro.Decesul a fost confirmat…

- Cantarețele și dansatoarele Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Melody Thornton, Jessica Sutta și Kimberly Wyatt au semnat un contract de mai multe milioane de dolari pentru a se reuni și a porni intr-un turneu, sub titulatura The Pussycat Dolls, relateaza The Sun, potrivit Mediafax.O…

- Compania canadiana Gabriel Resources, principalul actionar al Rosia Montana Gold Corporation (RMGC), a reusit sa atraga 20 de milioane de dolari de la investitori, bani care ar urma sa fie folositi pentru acoperirea unor costuri legate de procesul de arbitraj cu Romania.

- Fostul președinte al Sudanului, Omar al-Bashir, destituit de armata pe 11 aprilie, dupa 30 de ani de putere, a fost inculpat sâmbata de catre un tribunal din Khartoum pentru posesie ilegala de fonduri straine și utilizare frauduloasa a acestor fonduri, a spus un judecator, relateaza AFP.Autoritațile…