- Senatul SUA a aprobat, joi seara, numirea lui John Ratcliffe, membru al Camerei Reprezentantilor si sustinator al presedintelui Donald Trump, în functia de director al Comunitatii serviciilor de informatii, informeaza site-ul de stiri Axios.com.Decizia de numire a lui John Ratcliffe în…

- Concluzia agentiilor de informatii americane potrivit careia Rusia s-a amestecat in alegerile prezidentiale din 2016 pentru a sprijini campania republicanului Donald Trump in defavoarea celei a democratei Hillary Clinton s-a bazat pe procese de culegere de informatii si de analiza solide, afirma…

- Avocatul Casei Albe, Michael Ellis, a fost numit la conducerea executiva a unui departament cheie din cadrul Consiliului Național de Aparare al Statelor Unite, au confirmat mai multe surse pentru CNN. Decizia reprezinta o alta numire a unui loialist de-al președintelui Donald Trump într-o astfel…

- Președintele Donald Trump a declarat vineri, ca intenționeaza sa îl numeasca pe John Ratcliffe, un republican din Texas, ca director permanent al informațiilor naționale, scrie CNN."Sunt încântat sa anunț nominalizarea congresmanului John Ratcliffe pentru a fi director…

- Presedintele SUA Donald Trump l-a numit vineri pe congresmanul republican John Ratcliffe la conducerea serviciilor nationale de informatii, in timp ce in urma cu sase luni renunta sa-i incredinteze acestuia acest post in fata criticilor referitoarea la lipsa lui de experienta, relateaza AFP si Reuters.…

- Joe Maguire a fost concediat de la sefia comunitatii americane de informatii pentru ca a informat o comisie a Camerei Reprezentantilor despre tentativa rusilor de a se amesteca in alegerile prezidentiale prevazuite sa aiba loc in toamna acestui an in Statele Unite, scriu doua mari ziare americane, citate…