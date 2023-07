Stiri pe aceeasi tema

- Podul construit peste Dunare la Braila, al treilea pod suspendat ca dimensiune din Europa, va fi dat in circulatie pe 6 iulie, potrivit ministrului Transporturilor si Infrastructurii. Sorin Grindeanu a postat miercuri pe pagina de Facebook un filmuleț cu podul de la Braila, cu o zi inainte de inaugurare.…

- AUTORITAȚI FARA AUTORITATE… Consiliul Local Vaslui a devenit locul unde cel care bate mai tare cu pumnul in masa are caștig de cauza. Cel puțin asta a rezultat in urma ședinței de joi, cand pe ordinea de zi a fost pus și proiectul de hotarare pentru aprobarea regulamentului privind procedura de organizare…

- NOUTAȚI TEATRALE… ”Tot ce se da” este titlul unei comedii de un umor savuros, in care sunt surprinse aventurile unui grup de romani in Europa și este scrisa de Ioan Peter, actor și dramaturg aradean. Regia, muzica și light designul sunt asigurate de Cristian Gheorghe, cel care a mai pus in scena, la…

- Republica Moldova intentioneaza sa simplifice sistemul de taxe, in incercarea de a scoate una dintre cele mai sarace tari din Europa din criza economica provocata de razboiul din Ucraina, a declarat ministrul Economiei, Dumitru Alaiba, intr-un interviu pentru Bloomberg. Modificarile sistemului fiscal,…

- PERFORMANTA … „Rugby-tag”, o noua disciplina sportiva, care e de fapt un fel de antrenament pentru echipele de rugby, a prins si in Romania, dupa ce a facut furori in toata Europa si in SUA. De putin timp in Romania, aceasta a devenit disciplina scolara si cei mai buni sportivi se intrec in Olimpiada…

- Munții Carpați sunt al treilea cel mai lung lanț muntos din Europa. Depașiți doar de Urali și de Munții Scandinavi, Carpații traverseaza șapte țari europene. Dar, spectaculos nu in asta consta, neaparat, ci in comoara din adancurile Romaniei de care putini stiu. Conform specialiștilor, este unica in…

- Meteorologii au actualizat informarea meteo de vreme rea. Vor fi ploi, vant intens și perioade cu instabilitate atmosferica in aproape toata țara. Alerta meteo vizeaza cea mai mare parte a tarii si va fi valabila pana la ora 22.00. Va continua sa ploua in Transilvania, Maramureș, in nordul Moldovei…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a participat la Carei, unde a fost inaugurata statuia lui Kolcsey Ferenc. Hunor a vorbit in discursul sau despre rolul progresului in societate, dar mai ales in Transilvania.„”Carțile au propriul lor destin”, spune o veche zicala latina. Ei bine, in general in Europa…