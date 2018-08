Familia senatorului John McCain, personalitate marcanta a politicii din SUA, a anuntat vineri ca acesta a decis sa inceteze tratamentul impotriva cancerului cerebral care i-a fost descoperit de medici acum un an, transmite AFP.

Senatorul republican, in varsta de 81 de ani, fost candidat la Casa Alba in 2008, era sub tratament din iulie 2017, dupa ce a fost diagnosticat cu glioblastom, o forma agresiva de cancer cerebral, cu o rata foarte mica de supravietuire.

'De un an, John a depasit asteptarile de supravietuire', a scris familia sa intr-un comunicat. 'Dar avansarea bolii si…