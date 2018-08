Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul John McCain, pilot torturat in timpul Razboiului din Vietnam, candidat la Casa Alba si figura nonconformista a politicii americane, a murit sambata la varsta de 81 de ani, ca urmare a unui cancer cerebral, comenteaza AFP, conform agerpres.ro. Biroul senatorului republican a anuntat…

- Senatorul american John McCain, considerat un erou al Razboiului din Vietnam si o figura nonconformista a politicii americane, a murit sambata la varsta de 81 de ani de un cancer la creier impotriva caruia a luptat circa un an, a anuntat biroul sau, preluat de agentiile internationale de presa. ‘Senatorul…

- Familia senatorului John McCain, personalitate marcanta a politicii din SUA, a anuntat vineri ca acesta a decis sa inceteze tratamentul impotriva cancerului cerebral care i-a fost descoperit de medici acum un an, transmite AFP. Senatorul republican, in varsta de 81 de ani, fost candidat la…

- Barack Obama s a nascut pe 4 august 1961, in Honolulu, Hawaii. A fost al 44 lea presedinte al Statelor Unite ale Americii, fiind primul afro american ales in aceasta functie, in urma alegerilor prezidentiale din 4 noiembrie 2008, alaturi de Joe Biden ca vicepresedinte. A fost investit in functie la…

- Statele Unite ale Americii inseamna mai mult decat Casa Alba, iar presedintele Donald Trump nu poate schimba acest lucru oricat de mult ar posta pe Twitter, a afirmat miercuri ministrul german de externe Heiko Maas, intr-o postare pe Twitter, transmite Știripesurse.ro.

- Statele Unite ale Americii inseamna mai mult decat Casa Alba, iar presedintele Donald Trump nu poate schimba acest lucru oricat de mult ar posta pe Twitter, a afirmat miercuri ministrul german de externe Heiko Maas, intr-o postare pe ... Twitter, transmite Reuters. Citește și: SURSE - Doua…

- Presedintele american, Donald Trump, este criticat intens in tara dupa ce a declarat in timpul conferintei de presa cu Vladimir Putin ca Rusia nu avea niciun motiv sa se implice in alegerile prezidentiale din 2016, contrazicand astfel serviciile secrete americane, scrie BBC potrivit News.ro . Paul Ryan,…

- Donald Trump o grațiaza pe batrana de 63 de ani inchisa pe viața, dupa ce Kim Kardashian a facut lobby pentru ea. Alice Marie Johnson fusese condamnata pe viața și inchisa, in anul 1996, alaturi de alte 15 persoane, pentru o infracțiune lipsita de violența, asociata consumului și traficului de droguri,…