Stiri pe aceeasi tema

- Fostul senator american John McCain va fi inmormantat astazi in cadrul unei ceremonii private la cimitirul Academiei Forțelor Navale din Annapolis. La eveniment va participa, printre sute de politicieni și oameni de cultura ai SUA, si mama senatorului, in varsta de 106 ani.

- John McCain, senator american ce a candidat la presedintia Statelor Unite, a murit la varsta de 81 de ani din cauza unei tumori pe creier.Senatorul se afla sub tratament din iulie 2017, insa recent familia lui a anuntat ca McCain nu va mai continua tratamentul, potrivit telegraph.co.uk.McCain s a retras…

- John McCain, in varsta de 81 de ani, a fost diagnosticat cu o tumoare cerebrala agresiva si este sub tratament din iulie 2017. John McCain a plecat de la Washington in Arizona, pentru a sta cu familia, desi ramane un politician activ si il critica frecvent pe presedintele Donald Trump.

- Presedintele american, Donald Trump, este criticat intens in tara dupa ce a declarat in timpul conferintei de presa cu Vladimir Putin ca Rusia nu avea niciun motiv sa se implice in alegerile prezidentiale din 2016, contrazicand astfel serviciile secrete americane, scrie BBC potrivit News.ro . Paul Ryan,…

- Printul Louis, cel de al treilea copil al printului William si al sotiei sale, Kate, a fost botezat luni, in cadrul unei ceremonii private, la palatul Saint James din Londra, in absenta reginei Elisabeta a II-a, a anuntat palatul Kensington, citat de AFP. Suverana, in varsta de 92 de ani,…

- Printul Louis, al treilea copil al printului William si al sotiei sale, Kate, va fi botezat luni in cadrul unei ceremonii private ce va avea loc la palatul Saint James din Londra, informeaza AFP. Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, liderul spiritual al Bisericii Anglicane, va oficia aceasta slujba…

- Artistul suedez Avicii, considerat unul dintre cei mai buni DJ din lume, a fost inmormantat vineri in cadrul unei ceremonii private, a declarat marti agenta sa pentru AFP. "Tim Bergling (pe numele sau real) a fost ingropat vineri la cimitirul Skogskyrkogarden din Stockholm", a precizat…

- O angajata a Casei Albe, care a facut afirmatii extrem de nepotrivite despre senatorul republican John McCain, nu mai face parte din personalul presedintiei, a anuntat marti purtatorul de cuvant adjunct al executivului american, Raj Shah, citat de AFP. "Kelly Sadler nu mai este angajata a biroului executiv…