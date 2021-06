Stiri pe aceeasi tema

- Mary Margaret Kreuper, o calugarița in prezent pensionara, risca o condamnare de 40 de ani de inchisoare intr-un penitenciar federal in urma acuzațiilor ca a furat peste 835.000 de dolari din contul unei scoli catolice din California. Banii au fost jucați in cazinouri, informeaza Reuters, citata de…

- CEO-ul Tesla, Elon Musk , a scris duminica pe Twitter ca modelul Plaid Plus al producatorului de automobile este „anulat”, deoarece Plaid-ul de baza este „atat de bun”. Tesla a menționat despre existența modelului S Plaid inca din 2019, iar Musk a spus la sfarșitul lunii trecute ca livrarea vehiculului…

- Autoritatea de supraveghere a pietei de capital din SUA (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC) a anuntat luni ca observa cu atentie piata si cauta semne de nereguli si manipulare, in conditiile in care micii investitori continua sa alimenteze asa-numitele "meme stocks", transmite Reuters.…

- Jucatoarea belarusa de tenis Victoria Azarenka, dubla castigatoare la Australian Open, a anuntat ca renunta la turneul WTA 500 de la Stuttgart din cauza ca se suprapune cu programarea ei pentru vaccinul anti-COVID-19, transmite Reuters, potrivit Agerpres. ''Din nefericire nu voi fi apta sa concurez…

- Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Moderna ofera protectie la 6 luni dupa administrarea rapelului, transmit oficialii companiei. Potrivit celor mai recente rezultate, vaccinul Modera a demonstrat o rata de eficienta de 90% impotriva tuturor formelor de COVID-19 si de 95% impotriva cazurilor severe.…

- Politia din Knoxville, Tennessee, a anuntat, luni, ca a reactionat la mai multe informatii despre un atac armat la un liceu, care a produs cel putin câteva victime, transmite Reuters. ”Au fost raportate mai multe victime împuscate, inclusiv un ofiter al KPD. Investigatia este în…

- Plajele din Catalonia au fost pline sambata, oamenii ignorand restrictiile legate de Covid-19 impuse de guvern, pentru a se bucura de vremea frumoasa de primavara, transmite Reuters. In Barcelona, ​​Tarragona si alte orase populare de pe coasta de nord-est a Spaniei, multimile s-au adunat…