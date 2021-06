Stiri pe aceeasi tema

- Creatorul de sisteme software antivirus John McAfee a fost gasit mort in inchisoare, in Spania, la cateva ore dupa ce o instanta judiciara tocmai aprobase extradarea sa in Statele Unite. McAfee era acuzat de evaziune fiscala, potrivit Reuters . „O comisie judiciara se va deplasa la penitenciar pentru…

- Personaj excentric și controversat, McAfee, in varsta de 75 de ani, a fost gasit mort in celula sa și toate datele preliminare indica o sinucidere, a comunicat Administratia Penitenciarelor din Spania, citata de Agerpres.Gestul a venit dupa ce justitia spaniola a autorizat extradarea lui McAfee in SUA,…

- John McAfee, creatorul antivirusului cu acelasi nume, s-a sinucis intr-o inchisoare din Barcelona, in urma unei decizii judecatoresti de extradare in Statele Unite, unde era acuzat de evaziune fiscala, scrie BBC.

- Justitia spaniola a autorizat extradarea lui John McAfee, creatorul softului antivirus care ii poarta numele, in Statele Unite, unde este inculpat pentru evaziune fiscala, transmit Reuters si AFP. Decizia Audientei Nationale poate fi atacata in apel, iar extradarea va trebui aprobata si de…