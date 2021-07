Scriitorul Mark Eglinton care a colaborat cu John McAfee, creatorul antivirusului care ii poarta numele, a dezvaluit ca acesta nu si-a putut permite sa-i plateasca un onorariu pentru cartea la care lucrau impreuna, „No Domain: The John McAfee Tapes”, constand in interviuri luate pe cand presupusul milionar era fugar, relateaza Daily Mail.