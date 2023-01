Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a subliniat ca titlul de Capitala Europeana a Culturii este, de fapt, o recunoastere a potentialului unui oras, iar faptul ca Timisoara va purta aceasta denumire in 2023 arata ca orasul in care valorile europene sunt respectate, exista diversitate si inovare. Fritz a precizat ca vor fi evenimente mari, in acest an, la Timisoara, iar unul dintre ele este prezenta actorului american John Malkovich care va juca intr-o piesa de teatru, dar si expozitia Brancusi care va incepe in luna septembrie. Dominic Fritz a declarant, sambata, in emisiunea Insider…