- Revolut, super-aplicația financiara globala, marcheaza a cincea aniversare in Romania, prima sa piața dupa numarul de clienți retail și a doua ca marime la nivel global, dupa Regatul Unit. Daca in momentul lansarii Revolut oferea transferuri peer2peer (p2p) instant intre clienții sai și servicii de…

- Lumina Sfanta de la Ierusalim, considerata un miracol al ortodoxiei, a ajuns in aceasta dupa-amiaza in Romania, la București, si este oferita delegatilor eparhiilor Patriarhiei Romane prezenti la Aeroportul International Otopeni. De acolo, Lumina Sfanta a ajuns cu o aeronava speciala la Timișoara, cu…

- Sambata, 8 aprilie 2023, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat filmul „Aftersun: A fost odata ca o vara”, regizat de Charlotte Wells, in rolurile principale fiind Paul Mescal , Frankie Corio , Celia Rowlson-Hall și Sally Messham. Sophie, o fetița de 11 ani, se bucura…

- Azi in Timișoara, maine-n toata țara. Revoluția pe care ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a promis-o pentru sistemul medical romanesc continua. Ajuns la capitolul sensibil al lipsei in Romania, a centrelor de mari arși, Rafila a inițiat o OUG care sa deblocheze 200 milioane de euro pentru construirea…

- ”Anul 2022 a fost marcat de putine livrari de noi proiecte moderne de retail, completand suprafata totala existenta cu doar 77.000 de metri patrati, ceea ce reprezinta aproximativ jumatate din livrarile estimate initial si o scadere substantiala comparativ cu cei 102.000 de metri patrati inregistrati…

- Cinematograful timișorean Victoria va gazdui intre 30 martie și 2 aprilie „Visuali Italiane – Noua Cinematografie Italiana in Romania”, un festival care va prezenta cele mai bune 12 filme italiene realizate recent, precum și filme clasice din lunga și prestigioasa istorie a cinematografiei italiene,…

- Vineri, in cele 5 mari orașe din Romania, prețul benzinei varia intre 6,60 lei/litru in București și 6,63 in Iași sau Constanța. In cazul motorinei, cele mai mici prețuri erau tot in Capitala, dar și in Constanța, potrivit agregatorului peco-online.ro. Bucuresti6.607.273.97Cluj Napoca6.637.303.98Timisoara6.617.303.98Iasi6.637.304.00Constanta6.637.273.98 La…

