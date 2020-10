Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal a caștigat mult ravnitul trofeu de la Roland Garros, duminica seara. Tenismenul spaniol, in varsta de 34 de ani, a fost felicitat și de Simona Halep, și ea campioana la turneul de la Paris.

- Directorul adjunct al Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Gabriela Cazac, a postat pe pagina sa de socializare un mesaj emoționant la trecerea in neființa a directorului Renato Tronciu cu o concluzie sfișietoare: ”Cum sa ajutam?” , era intrebarea lui permanenta și Renato ne ajuta pe toți. Numai noi…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, le-a transmis romanilor sa mearga la vot la alegerile locale care vor avea loc duminica, 27 septembrie.Dragi romani, pe 27 septembrie mergeti la vot pentru a-i alege pe cei care pot dezvolta orașul sau comuna in care traiți, a transmis Klaus Iohannis intr-un mesaj…

- Preafericitul Daniel, Patriarhul Romaniei, a transmis un mesaj de condoleanțe familiei preotului militar din Timișoara care a murit la spital, luptand cu coronavirusul. Preotul Radu-Cosmin Bogdan a murit in 23 septembrie, dupa ce a dus o lupta cu coronavirusul, la doar 37 de ani. Patriarhul Daniel a…

- Noul coronavirus face victime și in randul polițiștilor, astfel ca, in cursul zilei de ieri, sindicatul Europol a facut anunțul trist al morții celui de-al doilea coleg ucis de „virusul ucigaș”. Vecea Cristian, in varsta de 43 de ani, era polițist de frontiera la Jimbolia, județul Timiș. Moartea sa…

- Joe Biden, candidatul democratilor in alegerile din noiembrie pentru Casa Alba, i-a transmis presedintelui american Donald Trump 'tristetea' sa pentru pierderea suferita de acesta prin decesul fratelui sau Robert, transmite duminica AFP, potrivit AGERPRES.'Anunt cu inima indurerata ca minunatul…

- Astazi, 27 iulie 2020, este ziua lui Smiley. Artistul implinește 37 de ani și cu aceasta ocazie iubita lui, Gina Pistol, i-a transmis pe rețelele de socializare un mesaj scurt, dar extrem de emoționant. Smiley și Gina Pistol traiesc de cațiva ani o frumoasa poveste de dragoste, dar multa vreme au preferat…

- Nepotul lui Elvis Presley, Benjamin Keough, a fost vazut ultima data in viața, de catre iubita sa. Diana Pinto s-a hotarat ca este timpul sa rupa tacerea și a transmis un mesaj extrem de emoționant, pe pagina sa de Instagram.