JOHN LEGEND lanseaza piesa All She Wanna Do si anunta lansarea albumului Legend

Stiri pe aceeasi tema

- AMNA aduce in playlist-uri „Trandafirii”, prima sa piesa cu influențe balcanice ce face parte din Balkanika, cel mai fresh proiect balcanic dedicat exclusiv oamenilor care vor sa petreaca pe ritmuri autohtone. „Ca in orice industrie, suntem in continua mișcare, in continua evoluție, iar trendurile se…

- PESCADO GRUP S.R.L. anunța lansarea proiectului cu titlul ”Capital de lucru”, proiect nr. RUE 3160 din 20-06-2022 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, instituita prin OUG nr. 963/24.05.2022. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii…

- Artista americana Beyonce a lansat primul single, intitulat ''Break My Soul'', de pe mult asteptatul sau album, "Renaissance". Lansarea single-ului vine la scurt timp dupa anuntul de saptamina trecuta al vedetei, potrivit caruia ea va lansa cel de-al saptelea album de studio luna viitoare. Melodia ritmata,…

- Cantareata americana Beyonce a dat de inteles joi ca urmatorul sau album, primul din ultimii sase ani, dupa mult apreciatul "Lemonade", lansat in 2016, s-ar putea numi "Renaissance", informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Trupa de post punk/ rock alternativ GUILTY revine in atenția publicului cu piesa “Opium” Trupa de post punk/ rock alternativ GUILTY revine in atenția publicului cu piesa “Opium”, primul single lansat in 2022, dupa o pauza de jumatate de an, timp in care trupa s-a axat pe compus primul material discografic,…

- Alpha Q lanseaza noua lor piesa, intitulata sugestiv „Unbreakable”, lovind cu riff-uri pline de energie, forța și cu un mesaj care abordeaza subiecte precum megalomania, setea de putere, violenta și minciuna. Piesa esta lansata impreuna cu un videoclip care vine sa intareasca mesajul: „You can’t break…

- Milky Chance, duo-ul german cu piese care au atras peste 5 miliarde de streamuri, lanseaza „Synchronize”. Piesa incepe cu un refren in note majore, inainte ca soundul sa-i transporte pe ascultatori pe un ring de dans. „Synchronize” este o piesa cu o sensibilitate aparte și cu o abordare specifica, respectand,…

- John Legend colaboreaza cu JID pentru piesa „Dope”, care produsa de Ian Kirkpatrick și Ryan Tedder și scrisa de Legend, Charlie Puth, Ryan Tedder, Ian Kirkpatrick și rapperul J.I.D. Melodia, emoționanta și catchy, da tonul pentru inceperea verii cu vibrațiile sale de petrecere și versurile senzuale…