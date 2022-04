John Legend a lansat melodia „Free”

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa ucraineana Antytila i-a trimis un mesaj lui Ed Sheeran din prima linie, cerandu-i sa cante la spectacolul din Birmingham saptamana viitoare. Ei vor sa cante de la distanța de la Kiev la „Concert For Ukraine” de saptamana viitoare de la Birmingham. Anunțata saptamana trecuta, show-ul va dua doua…

- In timp ce Ucraina plange, la Moscova se canta. Sute de mii de oameni au participat vineri la un concert pe stadionul Lujniki, pentru a marca 8 ani de la anexarea Peninsulei Crimeea. Președintele Putin a ținut un discurs despre patriotism, in timp ce artiștii au cantat melodii sovietice.

- Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a purtat o discuție telefonica cu președintele Consiliului Europei, Charles Michel. In cadrul discuțiilor, parțile au vorbit despre siguranța centralelor nucleare și sancțiunile impotriva Rusiei. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la mesajul…

- Rusia a lansat "peste 480" de rachete de "toate marimile și de toate tipurile" asupra Ucrainei de la inceputul invaziei lor in Ucraina, a declarat joi un inalt oficial american din domeniul apararii, citat de CNN.

- Președintele Biden și președintele Zelensky au vorbit astazi timp de 40 de minute, inormeaza CNN. Președintele american Joe Biden și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky au vorbit vineri despre sancțiuni și asistența pentru aparare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fozuri de arma s-au auzit in apropierea cartierului gubvernamental din Kiev. Conform reporterilor de la publicația Kyiv Independent, impușcaturile s-au auzit vineri dimineața, nu departe de cartierul guvernamental din centrul Kievului. Conform jurnaliștilor, biroul de presa al președintelui a spus ca…

- Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a cerut Occidentului sa ramana calm in legatura cu tensiunile cu Rusia, in ciuda suspiciunilor ca aceasta intenționeaza sa invadeze țara sa. “Nu avem nevoie de aceasta panica”, deoarece “trebuie sa stabilizam economia” fostei republici sovietice, a declarat…

- Bastille a lansat noul single – “Shut Off The Lights”. Indiferent de oportunitatile nelimitate de evadare prin tehnologia moderna, nu exista nimic asemanator cu conexiunea reala, umana. Pe noul single, “Shut Off The Lights”, Bastille se scoate din metaverse pentru a redescoperi bucuriile vietii reale,…