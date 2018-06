Stiri pe aceeasi tema

- Un elev al unei scoli din Alexandria, judetul Teleorman, in varsta de 14 ani, a murit in timp ce se afla la banchetul de absolvire a clasei a 8-a. Baiatul ar fi acuzat in ultima vreme dureri in jurul toracelui, dar medicii au dat asigurari parintilor ca sunt afectiuni normale cresterii, informeazaMediafax.…

- Romania a inregistrat, in aprilie, cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana la comertul cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). zona euro si in Uniunea Europeana. In aprilie, comertul cu amanuntul in UE…

- Presedintele executiv al Starbucks, Howard Schultz, a anuntat ca se retrage de la conducerea celui mai mare lant de cafenele din lume incepand cu data de 26 iunie, informeaza Reuters. Howard Schultz, cel care a crescut Starbucks de la 11 cafenele la mai mult de 28.000 in 77 de tari, a ajuns director…

- PSD a stabilit, luni, ziua si ora marelui miting: sambata, la ora 20.00, in Piata Victoriei va avea loc demostratia de sustinere a Guvernului Dancila, anunța Antena 3. Decizia a fost luata in urma cu putin timp, in sedinta Comitetului Executiv National de azi, informeaza sursa citata. Va fi un miting…

- Florin Morariu, eroul atacului de la London Bridge, spune ca se simte abandonat și sufera de stres post-traumatic dupa atentatul terorist la care a fost martor anul trecut, scrie BBC News, citat de Libertatea. Brutarul roman care s-a luptat cu trei teroriști și i-a imobilizat in timpul atacului de la…

- Bogdan Lobonț a decis sa-și incheie cariera de jucator la partida Romania – Finlanda care se disputa pe 5 iunie, ora 20.30, pe stadionul “Ilie Oana” din Ploiești. FRF, echipa naționala și Bogdan Lobonț va invita sa fiți alaturi de “tricolori” la ultimul test inainte de Liga Națiunilor și sa sarbatorim…

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a demarat procedura de desecretizare a protocolului de cooperare dintre Serviciul Roman de Informații, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Inalta Curte de Casație și Justiție, semnat in anul 2009. Serviciul Roman de Informații a trimis, in cursul…