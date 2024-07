Stiri pe aceeasi tema

- John Kirby, consilierul de comunicare al Casei Albe pentru Securitate Naționala, a declarat in exclusivitate pentru Antena 3 CNN ca Statele Unite susțin demersul Ucrainei de a-și elibera teritoriile sub ocupație...

- Președintele Klaus Iohannis afirma ca Romania așteapta compensații de la partenerii americani dupa ce a donat un sistem de aparare antiaeriana Patriot catre Ucraina. Iohannis apreciaza postura in care se afla Romania, ca țara care a ajuns sa exporte securitate in regiune.

- Președintele Klaus Iohannis ne-a anunțat ieri, dupa ședința CSAT, ca Romania va dona Ucrainei un sistem de rachete PATRIOT! Dar cine sunt membrii CSAT care au aprobat aceasta donație militara uriașa catre Ucraina? In ședința CSAT de ieri s-a aprobat ca Romania sa doneze Ucrainei un sistem de rachete…

- Administratia americana "a luat decizia dificila, dar necesara, de a schimba prioritatile planului pe termen scurt pentru livrarile catre alte tari, astfel incat acestea sa se indrepte catre Ucraina", a declarat presei purtatorul de cuvant pentru securitate nationala al Casei Albe, John Kirby.In consecinta,…

- Statele Unite sunt decise sa opreasca toate comenzile pentru sisteme și rachete antiaeriene Patriot - inclusiv cele comandate deja de Romania - pana cand Ucraina va avea suficiente mijloace antiaeriene pentru a se putea apara de atacurile aeriene ale Rusiei, informeaza Financial Times.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, la Riga, dupa Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), ca va convoca pentru joia viitoare o ședința CSAT in care Romania va decide daca acorda sau nu acorda Ucrainei un sistem militar Patriot.

- Romania va ceda Ucrainei un sistem Patriot doar daca va primi ceva in schimb, astfel incat capacitatea de aparare a Romaniei sa nu scada. Acest punct de vedere a fost reiterat, in ziua de 22 mai 2024, de președintele Klaus Iohannis. Șeful statului, aflat in județul Brașov, a fost intrebat de jurnaliști…

- Cerintele de la Washington provoaca tensiuni la Bucuresti. Premierul Marcel Ciolacu spune ca Armata ezita sa doneze un sistem Patriot pentru Ucraina. Asta desi presedintele Klaus Iohannis a dat de inteles ca Romania ar fi deschisa sa ofere Kievului un sistem Patriot, dupa negocierile de la Casa Alba.