- Fostul sef al diplomatiei americane John Kerry a lansat oficial duminica o coalitie pentru a lupta impotriva crizei climatice, sustinuta de personalitati precum Leonardo DiCaprio, Emma Watson sau Arnold Schwarzenegger, relateaza AFP. Aceasta initiativa a fost lansata in ajunul deschiderii,…

- Un recent studiu sugereaza ca raurile care izvorasc din ghetari ar putea juca un rol crucial in lupta impotriva schimbarilor climatice. Cercetatorii care au cercetat asemenea rauri in zona arctica a Canadei au descoperit ca apa acestor rauri absoarbe de 40 de ori mai mult carbon decat padurea amazoniana,…

- Statele Unite ale lui Donald Trump au notificat ONU cu privire la intentia de a se retrage din Acordul de la Paris de lupta imporiva modificarilor climatice, confirmand astfel negarea americana a incalzirii globale, printr-o scrisoare asteptata din 2017, dar care nu putea sa fie trimisa, din motive…

- In declarația sa politica susținuta marți, 22 octombrie, sub titlul ,,Cu ocazia celebrarii celei de-a 74-a Zi Internaționala a Organizației Națiunilor Unite, la data de 24 octombrie, avand anul acesta ca tema principala „Planeta noastra. Viitorul nostru!”, sa ne gandim mai mult in acțiunile noastre…

- Emmanuel Macron si Angela Merkel, care si-au afisat optimismul cu privire la sansele unui acord al Brexitului inaintea summitului european, au convenit sa avanseze in proiectele lor comune in domeniul Apararii sau ”drepturilor conexe” in cadrul Consiliului fraco-german al Ministrilor la Toulouse, relateaza…

- Social-democratul olandez Frans Timmermans este viitorul comisar european insarcinat cu lupta impotriva modificarilor climatice, un santier-cheie al echipei anuntate marti de catre germana Ursula von der Leyen, care a pastrat-o pe liberala daneza Margrethe Vestager in postul insarcinat cu Concurenta,…

- Un raport al think-thank-ului Carbon Tracker arata ca marile companii de petrol si gaze au aprobat, doar in ultimul an, investitii in valoare de 50 miliarde de dolari in proiecte care ”submineaza” eforturile de a respecta tintele stabilite prin Acordul de la Paris.