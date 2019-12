FC Viitorul joaca luni cu FC Botosani. Gica Hagi crede ca va iesi un meci frumos

In etapa a 18 a a Ligii 1, FC Viitorul joaca in deplasare cu FC Botosani, luni, 2 decembrie, de la ora 20.30. In clasament, formatia de pe litoral se afla pe locul 3, cu 32 de puncte, in vreme ce echipa botosaneana e a opta in ierarhie, cu… [citeste mai departe]