John Isner, forfait de la Australian Open - Motivul invocat de american

Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul american John Isner, locul 25 mondial, a anuntat ca nu va participa la Australian Open din cauza restrictiilor legate de Covid-19, potrivit news.ro. "In acest stadiu al carierei si al vietii mele, mereu am avut posibilitatea de calatori alaturi de familia mea. Iar in acest an la…

- Atacantul ajuns rezerva de lux in Banie nu s-a mai transferat la FC Argeș. Motivul? Cele doua cluburi nu s-au ințeles in privința salariului pe care Andrei urma sa-l incaseze pe perioada imprumutului. Imediat ce a aparut in Gazeta informația potrivit careia Andrei Ivan, Vasile Constantin și Antoni Ivanov…

- Tenismanul francez Jo-Wilfried Tsonga, finalist la Australian Open in 2008, a anuntat ca nu va participa la editia 2021 a Grand Slam-ului de la Melbourne, din cauza ca nu este refacut suficient dupa o accidentare la spate. Tsonga, 35 ani, nr. 62 mondial, nu a mai jucat un meci oficial din ianuarie 2020.…

- Roger Federer, fostul numar unu mondial, a declarat forfait pentru Australian Open, competitie pe care o va rata pentru prima oara in cariera sa, in conditiile in care este nevoit sa-si continue recuperarea dupa doua operatii la genunchi. Anunțul a fost facut luni, de catre organizatorii turneului de…

- ​Tenismanul elvetian Roger Federer, fostul numar unu mondial, a declarat forfait pentru Australian Open, competitie pe care o va rata pentru prima oara în cariera sa, în conditiile în care este nevoit sa-si continue recuperarea dupa doua operatii la genunchi, au anuntat luni organizatorii…

- Toti cei sase copii ai cuplului Sina-Serea au fost testati de o echipa medicala, iar acum asteapta rezultatele. Anca Serea a marturisit ca familia ei trece printr-o perioada grea si ca spera sa o depaseasca cu bine. „Avem o bona, o doamna din Filipine. Este un inger! Ma ajuta mult, mai ales…

- Organizatorii Australian Open au anunțat ca vor fi luate masuri extreme pentru ca primul turneu de Grand Șlem al anului 2021 (18-31 ianuarie) sa se poata desfașura in condiții extraordinare provocate de pandemia de coronavirus.Astfel, pentru a putea participa la Australian Open, Grand Slam-ul din țara…

- Majoritatea direcțiilor de sanatate publica raporteaza in fiecare zi de luni a saptamanii zeci pana la sute de cazuri noi de infectari cu coronavirus. In dreptul catorva județe, din datele transmise de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), apar insa menționate, in zilele de luni, zero, unul sau doar…