Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial al Casei Albe a declarat luni ca Statele Unite vor impune mai multe sanctiuni economice Turciei, daca autoritatile de la Ankara nu decid eliberarea pastorului american Andrew Brunson, relateaza Reuters.

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitatea Nationala, s-a intalnit luni cu o delegație condusa de ambasadorul Turciei in Statele Unite pentru a discuta despre reținerea pastorului american Andrew Brunson, au transmis reprezentanții Casei Albe, relateaza Reuters.

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitatea Nationala, s-a intalnit luni cu o delegatie condusa de ambasadorul Turciei in Statele Unite pentru a discuta despre retinerea pastorului american Andrew Brunson, au transmis reprezentantii Casei Albe, relateaza Reuters.

- John Bolton, consilier prezidential american pentru Securitatea Nationala, a declarat duminica in cadrul unei emisiuni televizate ca Guvernul Statelor Unite nu a fost implicat in atacul din Venezuela din timpul discursului presedintelui Nicolas Maduro, relateaza Reuters.

- O instanta din Turcia a respins marti cererea pastorului american Andrew Brunson de a fi eliberat din arestul la domiciliu pe durata procesului in care este acuzat de terorism, informeaza Reuters. Brunson a fost eliberat din inchisoare saptamana trecuta, dupa un an si noua luni de detentie in Turcia;…

- O instanta din Turcia a respins marti cererea pastorului american Andrew Brunson de a fi eliberat din arestul la domiciliu pe durata procesului in care este acuzat de terorism, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Brunson a fost eliberat din inchisoare saptamana trecuta, dupa un an si…

- Statele Unite ameninta ca vor impune sanctiuni Turciei daca nu-l elibereaza pe pastorul american Andrew Brunson, acuzat de autoritatile de la Ankara ca ar fi fost implicat in lovitura de stat esuata din 2016.

- Pastorul american Andrew Brunson a fost plasat in arest la domiciliu in Turcia, dupa ce a fost incarcerat aproape doi ani, in urma unor acuzatii de ”terorism” si ”spionaj”, ceea ce a afectat relatiile intre Ankara si Washington, relateaza AFP, preluata de news.ro.Aceasta evolutie neasteptata…