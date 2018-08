Stiri pe aceeasi tema

- "Toti acesti idioti care se focalizeaza pe Rusia ar trebui sa inceapa sa priveasca intr-o alta directie, China", a scris sambata Trump pe Twitter intr-o serie de mesaje care denuntau cu vehementa "cenzura" unor voci conservatoare pe retelele de socializare.Postarea a trecut in mare parte…

- Iranul va dezvalui in zilele urmatoare un nou avion de lupta si isi va imbunatati capacitatile balistice pentru a raspunde "amenintarilor" Israelului si Statelor Unite, dusmanii sai declarati, a anuntat ministrul Apararii, Amir Hatami. "Prioritatea noastra este capacitatea balistica si trebuie…

- John Bolton, consilier prezidential american pentru Securitatea Nationala, a declarat marti ca regimul de la Phenian nu a facut pasii necesari pentru denuclearizare, conform acordului dintre presedintele Coreei de Nord, Kim Jong-Un si omologul sau american, Donald Trump, relateaza Reuters.

- Daca Iranul dorește sa evite reintroducerea sancțiunilor americane, ar trebui sa accepte oferta președintelui Donald Trump de a purta negocieri, a declarat luni consilierul pentru securitate naționala al SUA, John Bolton.

- Experti ai partilor care continua sa adere la acordul international privind programul nuclear iranian se intrunesc joi pentru discutii la Teheran, a anuntat agentia iraniana de presa Mehr, citata de AFP, informeaza Agerpres.Prevazuta de mai mult timp, potrivit agentiei, intalnirea, cu usile…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov se va deplasa joi la Phenian, pentru a discuta despre programul nuclear al Coreei de Nord si despre cooperarea dintre cele doua tari, a anuntat miercuri Ministerul de Externe al Federatiei...

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov se va deplasa joi la Phenian, pentru a discuta despre programul nuclear al Coreei de Nord si despre cooperarea dintre cele doua tari, a anuntat miercuri Ministerul de Externe al Federatiei Ruse, informeaza AFP, preia Agerpres."Vizita oficiala a ministrului…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat din nou, luni, inainte de un turneu in tari europene, ca nu este loc pentru o prezenta militara iraniana in Siria, informeaza Reuters si AFP. Netanyahu se va deplasa in Franta si in Germania in perioada 4-6 iunie, pentru a evoca inclusiv decizia americana…