- Joel Schumacher, regizor al filmelor „St. Elmo’s Fire”, „The Lost Boys”, „Batman Forever” și “Batman and Robin” a murit luni in New York, dupa o lupta de un an cu cancerul. Artistul avea 80 de ani.

- Joel Schumacher s-a stins din viața, potrivit sursei citate. Și-a inceput cariera in industria modei, dar a decis in cele din urma sa urmeze o cariera de regizor. S-a mutat in Los Angeles și a lucrat ca designer de costume inainte de a trece la regie. SOC in lumea sportului. A facut…

- Regizorul american Joel Schumacher a murit luni dimineața in New York, dupa o lupta de un an cu cancerul. Regizorul, cunoscut pentru Batman Forever, avea 80 de ani, transmite Variety.Joel Schumacher si-a castigat notorietatea, dupa ce a regizat filmul Batman Forever (1995). Primul film al lui Schumacher…

- Dinamo n-are doar probleme economice, are și prea multe conduceri. Țalnar și Ion Marin, omul lui Melero și al lui Badea, fac planuri. Prunea e pe picior de plecare și Balanescu dirijeaza, in realitate, toate hotararile importante din club. Dinamo n-are bani, mai supraviețuiește din donațiile suporterilor,…

- Ți-ai ignorat contul Netflix inca din primul sezon al serialului „House of Cards”? Ei bine, s-ar putea sa dorești sa vizionezi ceva in curand sau iți vei pierde abonamentul. Netflix (NFLX) va incepe sa intrebe utilizatorii inactivi daca doresc sa isi pastreze calitatea de membru al platformei. Daca…

- Cel mai mare caștigator al izolarii la domiciliu, din cauza COVID-19. Netflix inregistreaza cea mai mare crestere din istoria sa si isi dubleaza profitul Platforma ce filme și seriale online Netflix a anuntat marti ca inregistreaza cea mai mare crestere din istoria sa si ca si-a dublat profitul comparativ…

- Netflix a inregistrat un numar record de abonati in primul trimestru al anului 2020. Compania din California a estimat un numar de 7 milioane in primele trei luni, iar la finalul lunii martie au fost anuntati 15,...