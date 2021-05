Stiri pe aceeasi tema

- Joe Lara, vedeta din serialul „Tarzan: The Epic Adventures”, din 1996, a murit sambata. El si sotia sa, Gwen, au fost implicati intr-un accident de avion, unde si alte 5 persoane si-au pierdut viata.

- Doliu la Hollywood dupa moartea cutremuratoare a celebrului actor Joe Lara, cel care i-a dat viața personajului Tarzan, iubit de o lume intreaga. Tragedia a avut loc in apropierea orașului Smyrna, din statul Tennessee, dupa ce avionul in care se afla impreuna cu soția sa și alte cinci persoane s-a prabușit.…

- A murit Joe Lara, alaturi de soția Gwen Lara, dupa prabușirea avionului in care se aflau. Avionul, un Cessna C501, s-a prabusit in lacul Percy Priest langa Smyrna, Tennessee. Avionul avea cinci pasageri și se indrepta spre Aeroportul International Palm Beach din Florida. Potrivit autoritaților locale,…

- Avionul condus de pilotul companiei Draken s-a prabușit luni aproape imediat dupa decolarea de la baza Forțelor Aeriene Americane Nellis, situata in apropiere de Las Vegas (Nevada). Pilotul a murit. Despre acest lucru a anunțat serviciul de presa al bazei aeriene. "Aeronava care a decolat de la baza…

- Accident aviatic intr-un oraș din vestul Belarusului. Doi oameni au murit, dupa ce avionul militar in care se aflau s-a prabușit. Victimele sunt pilotul și copilotul aparatului de zbor. Tragedia a fost surprinsa de camera de bord a unei mașini.

- Rilee Beisler, o fetița de numai 11 ani din Sarasota, Florida, SUA, și-a sacrificat viața pentru a o salva pe cea a iubitelor sale animale, informeaza Bild . Fetița locuia cu doi pui de pitbull intr-un parc de rulote din Sarasota, Florida. Miercuri, 5 mai, cand mama micuței era la cumparaturi, adapostul…

- Petr Kellner, proprietarul PRO TV, a murit. Miliardarul a fost victima unui accident aviatic „Cel mai bogat om din Cehia”, asa cum in prezinta publicatia The Guardian, Petr Kellner a murit intr-un accident aviatic. Evenimentul tragic a avut loc in weekend. Momentan, autoritatile investigheaza modul…

- Deputat in Parlamentul Oise in anul 2002, din partea Republicanilor, Olivier Dassault a murit intr-un accident de elicopter duminica seara, 7 martie 2021, in Calvados. El era acționar impreuna cu familia al grupului industrial francez, Olivier Dassault. El a murit la varsta de 69 de ani. Iata cine a…