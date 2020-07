Stiri pe aceeasi tema

- Sophie Turner, 24 de ani, actrita care a interpretat rolul Sansa Stark din serialul ”Game of Thrones” si Joe Jonas, 30 de ani, cantaret in trupa Jonas Brothers, au devenit parinți, noteaza CNN.Cei doi au confirmat nașterea la Los Angeles a primului lor copil, care este o fetița. Aceasta va fi botezata…

- Mel Gibson a fost spitalizat timp de o saptamana, in primavara acestui an, dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19, iar de atunci s-a vindecat complet, informeaza People, citat de news.ro. Gibson a fost diagnosticat in luna aprilie si a fost tratat intr-un spital din Los Angeles. „A fost testat pozitiv…

- Un corp, inca neidentificat, a fost localizat luni dimineata in lacul din California unde vedeta din serialul de televiziune "Glee" Naya Rivera a fost data disparuta saptamana trecuta, a anuntat Politia locala, scrie AFP, relateaza News.ro.Citește și: Dinamo l-a dat afara pe Adrian Mihalcea:…

- Toate barurile si berariile, interioare sau exterioare, vor fi la randul lor inchise in 19 comitate, unde traiesc 70% dintre locuitori, a spus Newsom. Numarul spitalizarilor si al deceselor din cauza Covid-19 a crescut in cel mai populat stat al SUA, incepand aproximativ din weekendul in care a avut…

- UPDATE A treia fetița inecata in baraj, in județul Iași, a fost scoasa, sambata, decedata, dupa ce alte doua copile, de 6 și 7 ani, au murit. Se pare ca cele trei fetițe sunt surori. Doua fetițe de 6 și 7 ani au murit, sambata, inecate in barajul Parcovaci, din localitatea Harlau, județul Iași. O alta…

