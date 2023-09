Stiri pe aceeasi tema

- Update: Joe Jonas și Sophie Turner au confirmat zvonurile divorțului. Cei doi au anunțat pe conturile de socializare ceea ce a inceput sa se zvoneasca inca de saptamana trecuta. Atat Joe, cat și Sophie susțin ca au ramas in relații bune dupa desparțire.

- Cantaretul american Joe Jonas a depus marti actele prin care a cerut divortul de actrita engleza Sophie Turner, devenita celebra dupa ce a interpretat personajul Sansa Stark in serialul TV "Game of Thrones", informeaza DPA.Joe Jonas, in varsta de 34 de ani, a declarat ca aceasta casatorie este "iremediabil…

- Sam Asghari a negat ca va contesta acordul prenuptial pe care il are cu Britney Spears, dupa ce a depus cererea de divort dupa 14 luni de casnicie, scrie digi24.ro , cu referire la The Guardian.

- Declarații halucinante din partea senatoarei Diana Șoșoaca. Dupa conflictul avut cu Marcel Ciolacu pe holurile Parlamentului, Șoșoaca i-a certat și pe jurnalistii „vanduti” din Parlament. „Voi sunteti supusi cenzurii, sunteti amenintati, ca daca le faceti viata amara, va retrag acreditarile (...) Sa…

- De sase ani incoace, de cand este mama, viata Paulei Seling (44 de ani) a capatat alt sens. Artista a oferit un interviu exclusiv pentru revista OK!, in care a vorbit despre toate schimbarile majore din plan personal. La discutie a asistat si Elena (9 ani), copila pe care o considera „sufletul-pereche”.…