Joe Borelli, liderul republicanilor din New York, în România. Tomac: ”Dragnea nu mai are gloanțe” ”Dragnea nu mai are gloanțe, inventeaza teme” susține Tomac ”Ce fac oamenii aceștia arata cat de disperați sunt. Pentru ca in Statele Unite o asemenea acțiune de lobby este punctul de vedere al unui privat, pentru ca ce se incearca sa se acrediteze din punct de vedere propagandistic: ideea ca in Statele Unite cei mai influenți oameni sunt profund preocupați de ilegalitațile care se produc aici!? Problema este mult mai simpla: ei știu ca romanii sunt pro-americani și incearca sa utilizeze și acest mecanism. Dragnea nu mai are gloanțe și inventeaza teme, tocmai pentru a justifica talhariile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

