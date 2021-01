Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, s-a declarat sceptic luni ca vor exista suficiente voturi pentru a-l gasi vinovat de incitare la insurectie pe predecesorul sau, Donald Trump, in cadrul procedurii de punere sub acuzare, relateaza canalul de televiziune CNN, citat de Reuters. Biden a spus…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, urmeaza sa semneze marti decrete pentru restrictionarea inchisorilor private si a transferurilor de echipamente militare catre fortele de ordine locale, afirma o sursa a agentiei Reuters. Ordinele executive respective fac parte dintr-un plan mai…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, urmeaza sa semneze marti decrete pentru restrictionarea inchisorilor private si a transferurilor de echipamente militare catre fortele de ordine locale, afirma o sursa a agentiei Reuters.

- Liderul majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, a recunoscut marti victoria democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale in dauna lui Donald Trump, la o zi dupa confirmarea rezultatelor scrutinului de Colegiul Electoral, transmit Reuters, AFP si DPA. ''Colegiul Electoral…

- Joe Biden și Kamala Harris au primit împreuna titlul de ”Persoana a anului” acordat de revista Time pentru anul 2020, în condițiile în care printre cei nominalizați se afla și cel care a pierdut alegerile prezidențiale din SUA, Donald Trump, transmite Reuters. Biden…

- Campania presedintelui american Donald Trump a lansat un sondaj in randul sustinatorilor acestuia pentru a le testa opinia despre postul Fox News, care a fost portavocea presedintelui republican in cei patru ani de mandat, insa la recentul scrutin prezidential nu l-a mai sustinut, motiv pentru care…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni demiterea șefului Pentagonului, Mark Esper, transmite The New York Times. Mark Esper a intrat in dizgrația președintelui Trump inca din iunie, dupa ce a declarat ca nu e de acord cu acesta, care a cerut folosirea forțelor armate pentru a inabuși…

- Dupa inchiderea urnelor, anuntarea castigatorului ar putea dura zile sau chiar saptamani. La acest scrutin, aproape 100 de milioane de americani au votat prin corespondenta din cauza pandemiei de COVID-19, ceea ce inseamna ca o intarziere in numararea tuturor voturilor este foarte probabila.…