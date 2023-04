Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele democrat al SUA, Joe Biden, a confirmat intr-un interviu televizat ca doreste sa obtina si al doilea mandat la Casa Alba, dar a admis ca, deocamdata, nu este pregatit sa-si anunte candidatura pentru alegerile din 2024.

- Presedintele democrat al SUA, Joe Biden, a confirmat luni intr-un interviu televizat ca doreste sa obtina si al doilea mandat la Casa Alba, dar deocamdata nu este pregatit sa-si anunte candidatura pentru alegerile din 2024, relateaza agentiile Reuters si EFE.

- Prima doamna a SUA Jill Biden a dat vineri unul dintre cele mai clare indicii de pana acum ca Joe Biden va candida pentru un al doilea mandat, spunand ca practic nu mai ramane nimic altceva de facut decat sa se stabileasca momentul si locul pentru anunt, relateaza The Guardian,. Desi Biden a spus de…

- Joe Biden, cel mai in varsta presedinte american in functie, a confirmat vineri ca intentioneaza sa-si anunte candidatura pentru al doilea mandat la prezidentialele din 2024, dar nu imediat, scrie AFP."Intentia mea este... a fost de la inceput sa candidez", a spus vineri democratul de 80 de ani in cursul…

- Joe Biden, cel mai in varsta presedinte american in functie, a confirmat ca intentioneaza sa-si anunte candidatura pentru al doilea mandat la prezidentialele din 2024, dar nu imediat.„Intentia mea este… a fost de la inceput sa candidez”, a spus vineri democratul de 80 de ani in cursul unui interviu…